Marianela Valverde celebra avance de su bebé: "Ya no está en incubadora y me da fuerzas"

La expresentadora Marianela Valverde compartió con De Boca en Boca y con ilusión reveló los avances de su bebé prematura, quien, con tan solo 15 días de nacida, ya demuestra una fuerza impresionante.



“Acá muy bien gracias a Dios, hoy recibimos la grata noticia de que ya no está en incubadora y que la tienen en cuna en observación para ver cómo reacciona”, comentó Marianela, visiblemente emocionada por el progreso de su hija.



La pequeña, que nació con bajo peso, ha ido ganando gramos importantes en su lucha por crecer fuerte y sana.

“Además, ganó peso, está en 1.810. La doctora dijo que cuando llegue a 1.900 podrá irse a casa con nosotros”, añadió.



A pesar del desgaste físico y emocional, Marianela se mantiene firme gracias a la inspiración que le da su hija.



“Hoy cumple 15 días de estar acá y aunque a veces me siento cansada y emocionalmente bajoneada, ella me da fuerzas. O sea, ¿cómo una personita tan pequeñita lucha cada día para estar mejor? Ella me sigue enseñando que vale la pena esforzarse cada día”, dijo Valverde con gran sentimiento.



Una historia que demuestra que el amor de una madre y la fortaleza de un bebé pueden mover montañas.