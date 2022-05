María González y Silvia Baltodano, nuevos rostros en 'Dancing With The Stars'

Por Rodolfo Rodríguez | 26 de mayo de 2022, 13:28 PM

Los animadores y jueces de la nueva temporada de Dancing With The Stars fueron los primeros en posar ante los flashes y las cámaras de la producción de Teletica Formatos, para comenzar con las grabaciones de lo que será la séptima edición de esta competencia de baile.



Nombres como Shirley Álvarez y Randall Vargas se mantienen en la conducción del programa desde la primera temporada, en el 2014. Además, una de las figuras favoritas de los televidentes, David Martínez, permanece como juez principal en la mesa de puntuaciones. A su lado estará Alex Costa, quien ganó en esa primera edición del formato.



También destacan dos nuevos rostros femeninos: María González será parte del equipo de presentadores. Ella es actriz, comunicadora, influencer, modelo y muchos costarricenses la recuerdan por su paso por el programa infantil “RG Elementos”.



Otra de las nuevas incorporaciones es Silvia Baltodano, actriz, cantante y bailarina, quien ha participado de otros formatos como “Nace una estrella” y “Tu cara me suena”: se sentará en la mesa de jueces por primera vez.



La nueva temporada de Dancing With The Stars inicia el próximo 26 de junio en la pantalla de Teletica. Los jueces y presentadores ya se preparan para el estreno.



Entérese de más detalles en el video adjunto.