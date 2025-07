María González recibe buenas noticias sobre su salud y envía un mensaje de esperanza

La expresentadora de televisión María González compartió con sus seguidores una noticia que llenó de alegría e inspiración las redes sociales.



A través de un mensaje emotivo, reveló que los resultados de sus controles médicos salieron bien, lo que le ha dado un nuevo respiro en medio de su proceso de tratamiento.



“Les quería contar que estos días me he sentido con el corazón más liviano. Pues los resultados de los controles salieron bien… y no puedo explicar la gratitud que siento!!”, escribió con entusiasmo.



Cabe recordar que María González tocó la ‘campana de la victoria’ luego de terminar sus 23 sesiones de radioterapia contra el cáncer, y aunque aún continúa con parte de su tratamiento, cada paso es motivo de celebración y esperanza: “Hoy fue día de tratamiento y eso significa que si Dios quiere cada vez faltan menos”, expresó con optimismo y fe.



La comunicadora también aprovechó el momento para enviar un mensaje de fortaleza a quienes puedan estar pasando por momentos difíciles.



“Y te quiero recordar que si estás atravesando tu propia tormenta, te abrazo desde aquí”, agregó con empatía y solidaridad.



Su testimonio se convierte en una luz de esperanza para muchas personas que atraviesan situaciones similares, recordándonos que cada paso cuenta y que nunca estamos solos en el camino.