María González alcanza su inmunoterapia número 30 en su lucha contra el cáncer

La ex presentadora María González Roesch abrió su corazón en Instagram y compartió cómo avanza en su lucha contra el cáncer.



Esta semana alcanzó su inmunoterapia número 30 y comentó que, en teoría, le faltarían únicamente 6 más, “si Dios lo permite”.



Con un mensaje cargado de fe y gratitud, María escribió: “Gracias por estar aquí y por acompañarme en estos casi 2 años de tratamiento. Han sido un apoyo lindísimo para mí y estaré siempre agradecida por sus oraciones y pensamientos positivos que junto a Dios me han hecho poder seguir”.



La comunicadora también reflexionó sobre el proceso que ha vivido y asegura que ha sido un proceso con altibajos físicos y emocionales… pero han salido tantos momentos, historias y experiencias positivas y transformadoras que está convencida que ha valido la pena.



Finalmente, compartió una noticia que la llena de ilusión: “Pronto empezaré un proyecto en donde quiero que todos podamos compartir nuestras diferentes facetas e historias de vida”.