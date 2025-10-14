Maluma se relaja en Costa Rica: surf, playa y “Pura Vida”

El artista colombiano Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, disfruta al máximo de su visita en Costa Rica.



El cantante llegó al país y desde entonces se ha dejado ver relajado, compartiendo momentos especiales con su familia y disfrutando de la esencia tica.



Durante su estancia, Maluma publicó varias fotografías en redes sociales, entre ellas una muy comentada donde sostiene una taza con la frase “Pura Vida”, expresión que representa la alegría y hospitalidad costarricense.



También compartió imágenes en la playa, disfrutando del sol, el mar y del paisaje natural que ofrece el país.



Además, el intérprete de “Hawái” fue visto practicando surf, una actividad que parece que disfruta al máximo.