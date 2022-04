Lussania Víquez sufrió aparatosa caída en Semana Santa

La presentadora Lussania Víquez se aventuró a practicar un nuevo deporte y, por eso, se inscribió en clases de patinaje; sin embargo, en una de sus clases sufrió una aparatosa caída.



“Perdí completamente el balance de mi cuerpo, me fui para atrás y me pegué un sentonazo espantoso, horrible, que no se lo deseo a nadie en la vida”, relató.

La comunicadora nos contó que, inmediatamente después de la caída, se le durmió una parte del cuerpo. Al día siguiente, tuvo que ir a realizarse radiografías: no tiene ninguna fractura, solo un hematoma bastante grande que ya está tratando.

A pesar del accidente, Víquez asegura que volverá a practicar el deporte.

