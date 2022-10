Lussania Víquez: “Médicamente, para mí es imposible convertirme en madre”

Por De Boca en Boca Redacción | 13 de octubre de 2022, 14:18 PM

Periodista: Wálter Obando.

La reconocida presentadora de televisión, Lussania Víquez, habló por primera vez en televisión nacional, en el programa De Boca en Boca, sobre sus problemas para quedar embarazada.

Ella fue diagnosticada con cáncer de mama a los 26 años, sin embargo, tras someterse a quimioterapia, el tratamiento dañó la calidad de sus óvulos.

“Yo quisiera pensar en que el propósito de Dios es que yo sea mamá, nada me haría más feliz que sentir un bebé en mi vientre y poderlo criar, que Dios me dé el don de cuidar un hijo suyo acá en la tierra; pero puede que ese no sea su propósito y eso no quiere decir que Dios no me ame y soy respetuosa a su voluntad”, dijo la también locutora comercial.



Pese a que Víquez superó la enfermedad, asegura que el verdadero dolor vino después de esta, pues para ella y su esposo, el deseo de convertirse en padres siempre estuvo latente, incluso han tenido que afrontar la pérdida de un embarazo.

“Yo me enojé con Dios, no podía ver una mujer embarazada, pero es algo que he venido trabajando con ayuda psicológica, yo estoy segura de que Dios va a tener algo muy grande para mí y, cuando yo lo reciba, voy a entender por qué tuve que pasar por este camino”, aseguró.

Incluso, indica que en medio del difícil proceso, ella y su familia han tenido que lidiar con las críticas sociales y con aquellos que los juzgan por, supuestamente, no pensar en la adopción.



“Van a decir que por qué no adoptamos, que soy una egoísta, que si quiero ser mamá hay muchas formas de realizarme como madre y que hay muchos niños necesitados de amor. Nosotros comenzamos un proceso de adopción en el PANI (Patronato Nacional de la Infancia) hace un año y medio; sin embargo, lo tenemos detenido, porque mi esposo y yo necesitamos sanar, pues uno no puede pretender darle amor a un niño que ha tenido muchas carencias afectivas, si uno tiene carencias”, concluyó la presentadora.



