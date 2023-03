Lussania Víquez asegura que algunos doctores la veían como "un número más"

2 de marzo de 2023, 16:29 PM

"Cuando digo que un doctor nos decía que no, era porque no lo querían ni intentar. Me acuerdo de que una vez llegamos y uno nos dijo que no se podía, pero si se hacía un in vitro de ocho mil dólares, sí hay una posibilidad. Entonces es muy duro porque te ven como un número", dijo Víquez.



La conductora de televisión aseguró que llegaron a decirle que ella nunca podría ser madre; por lo tanto, se vio bastante afectada y fue difícil superarlo.