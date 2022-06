Lucía Jiménez sufrió cortadura: "Metí la pata en el ventilador del techo"

Por De Boca en Boca Redacción | 29 de junio de 2022, 14:59 PM

La bailarina Lucía Jiménez, pareja del tenor Joaquín Yglesias en Dancing With The Stars (DWTS), sufrió una cortadura cuando practicaba una coreografía.



La herida ocurrió cuando estaba ensayando con Erick Vázquez, su colega: él la levantó y ella, sin querer, metió el pie en un ventilador de metal que estaba pegado al techo.

Aunque quería seguir ensayando, tuvo que ser trasladada a un centro médico.

“El lunes tuve un accidente, la verdad demasiado sin gracia, literalmente, metí la pata en el ventilador del techo haciendo una cargada. No fue con mi compañero, fue con uno de mis colegas y metí el piecito y me rajé varias partecitas. Fue un susto grande y gracias a Dio que me cuida siempre, no necesité puntadas, solo tengo el pie bastante hinchado”, comentó Jiménez.

Lucía Jiménez y Joaquín Yglesias no han dejado de ensayar para la gala este domingo.

“Ya hoy me siento mejor, el pie ha bajado la hinchazón. Por el momento, he usado una bota para ensayar, no sé cómo voy a ponerme el zapato de tacón”, agregó la bailarina.

Por ahora, hay mucha incertidumbre sobre si Lucía Jiménez se podrá presentar o no este domingo a las 7 p. m. en DWTS.