Lágrimas, karaoke y amor: así celebró Natalia Álvarez el 'baby shower' de Olivia

La llegada de la pequeña Olivia tiene a toda la familia Álvarez viviendo días de pura emoción. Este fin de semana, Natalia Álvarez celebró su esperado baby shower en compañía de familiares y amigos cercanos, en una actividad cargada de chineos, abrazos y momentos inolvidables.

La comunicadora, quien está a poco tiempo de convertirse en mamá, compartió una celebración llena de detalles delicados, bocadillos y una decoración que robó suspiros entre los invitados (ver video adjunto).

Pero quien también se robó miradas fue su hermana, Shirley Álvarez, quien dejó claro que está más que emocionada por la llegada de su sobrina y por asumir su nuevo rol como tía.

La fiesta estuvo tan animada que incluso terminó en karaoke. Las hermanas se soltaron a cantar y mostraron un lado relajado y divertido que pocas veces enseñan públicamente.

Las imágenes del festejo dejaron ver a una Natalia sonriente, emocionada y disfrutando cada minuto de esta nueva etapa que está por comenzar junto a su familia.

Además, entre bromas y recuerdos, surgió la conversación sobre cómo han cambiado los baby showers con el paso de los años. Algunos comentaron que antes estas celebraciones eran mucho más tranquilas, llenas de juegos tradicionales como medir la pancita con papel higiénico, mientras que ahora se convierten en verdaderas fiestas familiares.

Incluso hubo espacio para recordar a las llamadas “mamás pandemia”, quienes no pudieron disfrutar este tipo de actividades debido a las restricciones sanitarias de aquellos años.

Sin duda, Olivia ya está rodeada de muchísimo amor antes de su llegada.