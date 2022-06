Kimberly Loaiza sufre esguince a pocos días de debutar en 'Dancing With The Stars'

Por Rodolfo Rodríguez | 23 de junio de 2022, 14:30 PM

Las luces de alerta se encendieron para la modelo Kimberly Loaiza, a pocos días de su debut en la pista de baile más famosa del mundo.



De esta manera, el registro de lesiones se abre para la sétima temporada de Dancing With The Stars.



“Estábamos haciendo la coreografía, me puse unos zapatos que no eran los adecuados y en uno de los saltos sentí que me doblé el tobillo, reboté y seguí ensayando”, apuntó la modelo, quien lamentó lo sucedido.



Kimberly presenta un esguince grado uno en su tobillo izquierdo y deberá mantenerse en reposo al menos dos días, además de tomar pastillas para bajar la inflamación.



Se espera que Loaiza y su pareja de baile, el mexicano Erick Vásquez, debuten el domingo sin dificultades.



La sétima temporada de Dancing With The Stars dará inicio este domingo a las 7 p. m. por Teletica.