Kimberly Loaiza: “Con un vago no podría estar, soy muy breteadora”

La modelo y exparticipante de Dancing With The Stars , Kimberly Loaiza, asegura que está soltera y que busca a un hombre que sea igual de trabajador que ella.

“Sinceramente, yo con un vago no podría estar, yo soy muy breteadora. Lo que quiero es un hombre igual de breteador”, dijo la 'influencer'.

La simpática modelo agregó que no importa que su pretendiente sea o no estudiado, pero sí que tenga ganas de trabajar y salir adelante (ver video adjunto).

Dice que no busca nada material en una pareja, pero sí que quiera trabajar en equipo para cumplir los sueños en común.

“No debe tener carro, porque yo tengo, no debe tener casa, porque yo tengo, pero debe tener estabilidad emocional, responsabilidad afectiva, ser detallista, y no hablo de joyas”, concluyó "Kim", como le dicen de cariño.

La exparticipante de Dancing With The Star indicó que no le importa la edad en un hombre, ya que le han salido menores y mayores.