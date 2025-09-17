Kimberly Loaiza aclara de dónde vienen sus logros: “No es un sugar, es breteando”

La modelo y creadora de contenido, Kimberly Loaiza, fue clara al hablar de sus logros: todo lo que ha alcanzado es gracias a su esfuerzo y trabajo constante, dejando de lado las críticas.



“¿Cómo uno puede ser malagradecido en este mundo si Dios me bendice al ir a conocer el mundo con mi trabajo? Y no, no es un sugar, es breteando”, dijo Loaiza.



Además, aseguró que las críticas no le quitan el sueño, pues para ella esos comentarios reflejan más las carencias de quienes los hacen que de su propia vida.



“Que sigan diciendo que es un sugar, yo sí sé en qué poner mi mente y en ese tipo de cosas no lo voy a hacer”, comentó Kimberly.



La modelo también compartió que, aunque su doctor le propuso ponerse carillas, por ahora no lo hará, aunque no descarta esa posibilidad en un futuro.



Por último, reveló que actualmente enfrenta un problema de alopecia, pero ya está en tratamiento para atenderlo.