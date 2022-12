Kim Loaiza por fin conoció al "admirador secreto" que le enviaba lujosos regalos

Durante la sétima temporada del formato Dancing With The Stars (DWTS), una de las más admiradas fue la presentadora Kimberly Loaiza, quien durante varias semanas recibió arreglos florales y chocolates por parte de un hombre que decidió mantener el anonimato.

“Es un señor que se me acercó en el evento y me dijo que él era quien me había enviado los regalos, yo no podía creerle; sin embargo, me sacó las facturas que confirmaba lo que decía, yo quedé súper sorprendida y le agradecí por hacer, durante varias semanas, mis domingos más bonitos”, dijo Loaiza.

“Siempre me han gustado los hombres mayores, me parecen más atractivos, sin embargo, eso no quiere decir que alguien de mi edad o similar me pueda gustar. Para mí el tema físico no es importante, pero si me pueden ganar siendo chineadores, yo con eso ya soy feliz”, confesó.