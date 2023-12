Kike de Heredia: “Ya repartí mis bienes y dije dónde quiero descansar”

El reconocido cantante y predicador, Kike de Heredia, recibió un diagnóstico desgarrador en mayo de este año: la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), que, según explicó, está afectando progresivamente sus pulmones y comprometiendo su capacidad de oxigenación.



"No hay quimioterapia, no hay radioterapia, no hay medicamento alguno. La enfermedad que inicialmente afectaba mi pulmón izquierdo se ha extendido también al pulmón derecho, dejándome con solo un 48% de capacidad pulmonar", compartió el artista durante una entrevista con el programa De Boca en Boca.



En un tono sereno, De Heredia reveló que, a pesar de las circunstancias adversas, ha logrado encontrar un estado de paz en medio de su proceso de lucha contra la enfermedad.