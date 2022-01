¿Keyla y Yiyo tienen una relación? La presentadora responde

Desde hace días se rumora que los presentadores del programa de Teletica, ¡Qué buena tarde!, están en una relación amorosa.

Muchos especulan si Yiyo Alfaro y Keyla Sánchez tienen algo más que una relación laboral.

La presentadora sacó la verdad a la luz cuando conversó este miércoles en vivo en De Boca en Boca.

¿Están juntos?

"Es una amistad de casi 10 años, yo empecé y terminé mis 20 siendo compañera de Yiyo. Y si hay algo más que una amistad, solo el tiempo nos lo dirá si sí o si no, de que lo amo con todo mi corazón y lo admiro también. Pero él está muy soltero y muy feliz así y yo también desde hace dos meses que quedé soltera. Vamos a ver que nos dice Dios, la vida y el tiempo".

¿Le gusta o no le gusta?

"Yo siempre lo he dicho con pareja y sin pareja, Yiyo es súper guapo, está en su mejor momento y etapa, no tanto físicamente sino en lo deportivo y laboral, es un todo, de que me guste y lo veo guapo, por supuesto, es un hombre guapísimo, así que ahí está mi admiración y cariño.