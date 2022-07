Keyla Sánchez sobre críticas en redes sociales: "No me afectan y nunca me van a afectar"

Por Adison González



La presentadora Keyla Sánchez se sacude de las críticas que recibe en las redes sociales y dice que, en ocasiones, eleva oraciones por las personas que pasan haciendo comentarios negativos y que le desean el mal.

Sánchez estuvo más de tres meses lejos de las pantallas, pero su regreso a la televisión se oficializó con el estreno del programa Calle 7 el pasado 11 de julio.

La presentadora dejó claro que es mucha la gente que la apoya y que siempre omite los comentarios negativos.

“No es la primera vez que me toca hacerme la de la vista gorda y lo seguiré haciendo las veces necesarias. Yo creo que tengo muy claro quién soy, la gente en redes sociales es muy mala y no solamente ahorita, se ponen detrás de un teclado, teléfono, computadora y dicen muchas cosas y cuando lo tienen de frente no dicen nada”, agregó Sánchez.



La presentadora considera que los comentarios hirientes o insultantes que recibe vienen de personas que sufren de un gran vacío en el corazón, por lo que confiesa que, en ocasiones, ora por ellos.

"Mucha gente tiene muchos vacíos en su vida, entonces uno más bien ora por ellos para que en algún momento Dios los cambie. A mí sinceramente nunca me han afectado, no me afecta y nunca me van a afectar (comentarios)", concluyó.