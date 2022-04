Keyla Sánchez se mantiene alejada del teléfono para evitar “ese bombardeo que no es sano”

La mamá de Keyla Sánchez, Katthya Granados, indicó que su hija "va evolucionando bien" y que, actualmente, “está sin teléfono para alejarse de ese bombardeo que no es sano”.

Este domingo, sus familiares la fueron a visitar al centro médico, donde permanece en recuperación tras someterse a una cirugía por fractura del fémur de su pierna izquierda.

La presentadora del programa ¡Qué buena tarde! sufrió, el jueves pasado, un aparatoso accidente de tránsito contra una de las estructuras del peaje de la Ruta 27, en Ciudad Colón.



En una entrevista en vivo con De Boca en Boca, Granados comentó que su hija "es muy valiente, ayer la vimos por videollamada y, a través de una ventanita, nos dimos muchos besitos y abrazitos. Ella se ve en buena condición, con mucha actitud y muy agradecida".

Además, contó que la también empresaria solo recibe mensajes positivos cuando la van a visitar.

"He tratado de enviarle todos los mensajes de cariño de los compañeros del canal. Ella está sin teléfono, le mandamos los mensajes por medio del teléfono de la persona que la vaya a ver y, poco a poco, los va viendo y va contestando. Ella está sin teléfono porque quiere estar alejada de todo ese bombardeo (en redes) que no es sano. Hay personas que no dicen cosas positivas, es mejor que esté tranquila y relajada, ella no quiere ver ni escuchar (mensajes negativos)", concluyó la ramonense.

Sánchez deberá seguir, en las próximas semanas, su proceso de terapia física para la adecuada rehabilitación.



Para más detalles, puede ver la entrevista adjunta.