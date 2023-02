Keyla Sánchez dice que cuando inició relación con Anthony Ramírez ambos estaban solteros

"Antho viene a mi vida en un momento diferente. Yo vengo reorganizando mi vida. No tenía en mis planes estar con alguien, pero no es cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. Y si Dios me lo puso en el camino es porque es una gran persona. Yo le agradezco, porque él aceptó estar conmigo (con el combo que incluye Keyla Sánchez).

"Él dijo: 'yo acepto porque es una gran persona, gran mamá, es trabajadora y tiene muchas cualidades que muchas personas no ven', pero él sí, porque convive conmigo casi todos los días. Entonces él viene a poner un gran apoyo emocional en mi vida, y yo se lo he dicho a él. Él es como un soporte mío", detalló la empresaria.