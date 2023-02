Keyla Sánchez confiesa que sufrió trastorno de estrés postraumático tras su accidente

“Desde adolescente mi familia me llevaba al psicólogo, yo tenía mis problemas e iba a terapia, pero hace años lo había dejado, inclusive la relación con Dios la había dejado de lado, o la tenía, pero no tan presente como ahorita. Cuando pasa lo del accidente a mí el mundo se me viene abajo, hasta el día de hoy tengo mis terapias.

"Después del accidente quedé con post-trauma, no podía dormir, y si lograba dormir me levantaba como con un miedo, un vacío y decía: ‘Dios mío ¿qué pasó?’ ¿dónde estoy? ¿cómo está la pierna? ¿puedo caminar o no?”, comentó la empresaria.