Karina Ramos sobre acoso que sufre: “Tengo pruebas y los abogados me creen"

13 de julio de 2022

La modelo y presentadora de televisión, Karina Ramos, confirmó en una entrevista que está sufriendo de acoso en su nueva casa en México.

“Hace casi un año empecé a andar con personal de seguridad, ya no salía sola, al menos en Costa Rica, pero en México estaba súper tranquila porque pensé que aquí nadie me seguiría” aseguró Ramos.

Según el relato de la exreina de belleza, la misma persona que la acosaba en Costa Rica buscó maneras de acercarse a ella por medio de su academia, Imagination Agency, pero al no tener éxito, decidió ir hasta México a acecharla desde la puerta de su apartamento.

“Yo no tengo miedo de defenderme, me he convertido en una mujer sumamente fuerte y voy a defender lo que tenga que defender, cuando lo tenga que hacer”, expresó Ramos.

Ahora, la presentadora ha sido sujeta a las críticas de varios seguidores en las redes sociales, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Sin embargo, Ramos aseguró que intenta no preocuparse por esos comentarios.

“No me preocupa si el público me cree o no que esto está pasando, porque yo lo estoy viviendo, tengo pruebas y mis abogados me creen”, aseveró.

Repase más detalles ingresando al vídeo adjunto a esta nota.