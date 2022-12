Karina Ramos quiere un 2023 libre de “tóxicos”

“En resumen, mi 2022 creo que la palabra que mejor lo define es caótico. Muchos subibajas, ha sido muy duro. Yo he estado ennoviada toda mi vida pero nadie me había dicho que estar soltera era tan chiva y pasé más tiempo con mi familia y amigos. Nunca me había sentido como me sentí a mediados de este año, pero me sacudí y me dije ‘¿qué me pasa?’, no puedo estar estar llorando tirada en la cama. Caí en cuenta que soy un mujerón, me he alejado de la gente que me tengo que alejar y eso me hace muy feliz”, expresó la Miss Costa Rica 2014.