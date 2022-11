José Kawas: "Tenía de seis a ocho meses de vida sin quimio"

Por De Boca en Boca Redacción | 10 de noviembre de 2022, 15:00 PM

El humorista José Kawas tuvo una linda conversación, este jueves, con sus compañeros y amigos de Radio Omega 105.1 FM.

Kawas lucha contra el cáncer de hígado y, durante ese espacio, detalló que el pronóstico de los médicos sin quimioterapia era de "seis a ocho meses" de vida, por lo que enfrenta este proceso con el deseo de tener buenas noticias.

"Ya los extrañaba, tenía de ocho a nueve meses de estar fuera de la radio", comentó el intérprete de Chito Pitt y Milton Crawford. "El cáncer no duele, uno no se da cuenta de que lo tiene hasta que le explota en la cara y se lo descubren", añadió.



Sobre su proceso, Kawas explicó que primero lo operaron de la vesícula y, un par de meses luego de esta intervención, aparecieron unos tumores en el hígado.

"Son 11 pelotitas, 11 tumorcitos que estamos tratando detenerlos con el avance de la quimioterapia, aunque el último pronóstico no fue bueno, tenía de seis a ocho meses de vida sin quimio, sin intentarlo, y con la quimio, según la ciencia, solo intentaríamos detener el avance, ya que este tipo de cáncer en el hígado no tiene cura. Ya llevo ocho sesiones y me faltan tres para terminar el primer ciclo", agregó.

Posteriormente, brindó el mensaje más positivo de su intervención en Omega, al afirmar que piensa en positivo.