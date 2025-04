Jorge Chicas y Mariana Carvajal ponen fin a su relación

El cantante Jorge Chicas y la guapa maquillista Mariana Carvajal pusieron fin a su relación hace unos días.



La maquillista y el artista le confirmaron a De Boca en Boca que no están juntos y que ambos se tienen mucha admiración.



"Lo que te puedo decir es que yo a Jorge lo quiero y respeto muchísimo, lo admiraré siempre como profesional..., pero es cierto ya no estoy con él. Es todo lo que puedo decir", dijo Mariana a De Boca en Boca.



La pareja ya tenía más de dos años de relación y hasta vivían juntos, así lo había confirmado el cantante al programa. Incluso, las ganas de casarse ya se habían conversado.



Algo importante es que siempre se logró ver a la maquillista apoyando a Chicas donde estuviera dando una presentación.



El artista en varias ocasiones hasta defendió a capa y espada la relación y de quienes dudaron de eso.



"Mira, ella es una mujer maravillosa y preciosa que quiero y admiro mucho, pero sí, ya no estamos juntos desde hace algunas semanas. Es todo lo que te puedo decir, gracias por el interés", confirmó Jorge a De Boca en Boca.



Hasta el momento, ninguno de los dos dio más detalles sobre la ruptura. Sin embargo, el respeto y la admiración siguen presentes entre ambos.