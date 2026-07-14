Johnny López despide con profundo dolor a su abuela

El periodista y presentador Johnny López atraviesa un momento de profundo dolor tras sufrir la muerte de su abuela, Etelgive Carvajal, una mujer que ocupó un lugar muy especial en su vida.



Hace meses, la abuelita del comunicador había presentado algunos problemas de salud, situación que preocupó a su familia y a sus seres queridos.

Ahora, López compartió la triste noticia de su partida a través de sus redes sociales, donde recordó con mucho amor el vínculo que los unía.

​“Abuela es una de las personas más importantes en mi vida”, expresó López en su mensaje.

El presentador aseguró que se queda con cada enseñanza, recuerdo y muestra de cariño que recibió de ella durante todos estos años.