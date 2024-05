Ítalo Marenco sobre comentarios negativos a la “Trafiquina”: “Todos somos iguales”

El simpático presentador Ítalo Marenco defiende a su gran amiga, la “Trafiquina”, y asegura que es una mujer espectacular.



Marenco comentó que ha recibido mensajes en los que las personas le manifiestan que como él toca a la “Trafiquina” le debería dar asco.



“Detrás de un mensaje, de cada historia de la Trafiquina, hay personas que dicen que por qué toco a la Trafiquina, para mí, eso duele mucho porque es un ser humano”, dijo el presentador.



Ítalo agregó que su amiga siempre le ha sacado una sonrisa a él y a su familia.

Gracias a la exposición que le ha dado el presentador en sus redes, ha logrado tener mucha ayuda.

“Yo no sé qué diferencia hay en la sangre de ella y la mía, a todos nos pasa sangre roja. Todos somos iguales, no importa si viene de Nicaragua, China, Alemania, sos un ser humano que tiene sentimientos y me duele mucho que traten feo a la Trafiquina”, manifestó Marenco.