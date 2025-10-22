¡Impresionante! Vea cómo adivinaron la contraseña de Mauricio Hoffmann en televisión nacional

Michel Gallero, conocido como el mentalista de los famosos, sorprendió en vivo al adivinar la contraseña del celular del presentador de De Boca en Boca (DBEB), Mauricio Hoffmann.

El impactante momento ocurrió durante la transmisión del programa, dejando atónitos a los otros dos conductores. Minutos antes, Gallero también logró adivinar las palabras que estaban en la mente de Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez.

Además, frente a las cámaras, descifró en dos ocasiones el lugar donde los presentadores habían escondido una moneda.

Gallero asegura que su habilidad para leer mentes es un legado familiar:

“Ella me enseñó todo desde muy pequeño y ya son muchos años en este arte”, dijo en referencia a su abuelita.

Tras realizar una gira por Las Vegas y España, el mago se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 21 de marzo de 2026, en el Auditorio Nacional.

Más información en las redes sociales de @novaproductioncr.

Vea en el video adjunto el show completo que hizo en el programa DBEB.