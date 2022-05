Humorista José Kawas lucha por no ir a quimioterapia

Por Allan Andino | 27 de mayo de 2022, 18:01 PM

El locutor del programa “El manicomio de la risa” de Radio Omega, José Kawas, está a la espera de la indicación de los doctores sobre si tendrá que asistir o no a sesiones de quimioterapia para erradicar un cáncer en la vesícula.



“Fueron dos operaciones en menos de 22 días, la segunda fue el 17 de mayo, de la cual me estoy recuperando en estos momentos. Fue una operación primero de vesícula, por dolores en la boca del estómago. A los días, la biopsia de esa vesícula les dio como resultado cáncer y se tuvo que cambiar el plan, hacer una segunda operación y limpiar toda esa zona”, expresó el locutor.



José Kawas, quien es conocido por darle vida al personaje “Chito Pitt” en “El manicomio de la risa”, expresó que será hasta el 20 de junio cuando conocerá el camino que le indiquen los especialistas para ver si necesita o no la quimioterapia, y así quedar sanado totalmente de su enfermedad.



Más detalles en el video adjunto.