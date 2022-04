Hoffmann sobre Majo Ulate: “Hay una relación y muchas cosas que me gustan de ella”

El capítulo más turbulento en la vida personal del presentador de De Boca en Boca, Mauricio Hoffmann, comenzó en enero de 2021, cuando confirmó su separación de la periodista Ericka Morera.



Ahí comenzaron una serie de "dimes y diretes" en redes sociales, que lo obligaron a guardar un “silencio estratégico” porque en el centro de su divorcio estaba su hija, Zoé.



-Mauricio, se dice que hubo infidelidad...

“La infidelidad es la razón que se ha ventilado públicamente (…) Yo decidí mantenerme al margen de contar públicamente lo que yo vivía, de contar cómo yo me sentía”, comentó el "Macho".

Casi dos años después, Hoffmann confirma estar legalmente soltero y acepta que tiene una relación sentimental con la maquillista María José Ulate, conocida como Majo.



“Fue un divorcio de mutuo acuerdo, un acuerdo convenido entre Ericka y yo… Siempre buscando el beneficio en pro de nuestra hija”, contó.



Decidió dar la cara en su casa laboral, Televisora de Costa Rica, con una entrevista que se pactó desde que surgieron las sospechas de su relación con Ulate.



“Hay una relación (…) Muchas cosas que me gustan de ella, ella lo sabe, se las he dicho y me las voy a reservar contártelas”, puntualizó.