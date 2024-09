Hijas de Fabiola Herra responden críticas que recibe su mamá en redes sociales

La periodista Fabiola Herra y sus hijas, Lucía y Sofía Badilla, hablaron abiertamente sobre las críticas que, de manera frecuente, recibe su mamá en redes sociales.

Ellas aseguran que tienen una gran madre y que las personas opinan sin conocimiento.

“A veces, la gente opina mucho sin saber, creen que lo pueden hacer porque es figura pública, pero a mí no me encanta y por eso no salgo tanto con mami”, señaló Lucía Badilla, la hija mayor de Herra, evidenciando el impacto de las redes sociales en su vida personal.

Por su parte, la hija menor de la periodista ha optado por mantenerse al margen de las críticas.

​“No quiero que me afecte a mí, Lucía o a mí mamá. Yo la verdad no quiero saber de eso, pero no me gusta que la gente opine cosas que no saben la realidad”, comentó Sofía, reflejando la incomodidad que le generan estos comentarios.