Hija de Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora da sus primeros pasos en el modelaje

Por Rodolfo Rodríguez | 17 de octubre de 2022, 18:05 PM

La vida le sigue regalando sorpresas y momentos inolvidables a los periodistas Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora. Hace unos días, los comunicadores vieron cómo su pequeña Luciana caminó, por primera vez, sobre una pasarela.



La niña subió de la mano de su madre y asegura que ella le dio un par de consejos. “Mi mamá me dijo que sonriera y, al final, que tirara besos”, comentó la hermana mayor de la familia Zamora Rodríguez.



Por su parte, Ginnés mencionó que modelar junto a su retoño “es de las cosas más lindas que he compartido con Luci, siempre está pendiente de mí y, en muchas ocasiones, incluso andamos vestidas muy parecidas”.



Gerardo Zamora no perdió detalle de esta presentación y hasta se convirtió en el fotógrafo oficial.



Una familia siempre unida, que después de la lucha de Gerardo contra el cáncer se dispuso a disfrutar todas estas experiencias al máximo.



Más detalles en el video adjunto.