Hernán Medford tras incidente en concierto: “Pido disculpas a los de seguridad”

El entrenador Hernán Medford reconoció que se alteró cuando los oficiales de seguridad no le permitieron ingresar al área donde se encontraban los artistas de Grupo Firme, a pesar de contar con un gafete de acceso completo para el concierto.

"Tenemos gafete de acceso total y, en un momento, los guardias de seguridad no nos dejaron entrar, así que admito que me calenté y me alteré, reconozco que les falté el respeto, lo cual fue inapropiado de mi parte", dijo Medford.



El exjugador aceptó su error y aseguró que todos los seres humanos tienen derecho a equivocarse.