Hermana de Alonso Solís envía emotivo mensaje en su lucha contra el cáncer

Andrea Solís, hermana del reconocido cantante y futbolista Alonso Solís, conmovió a sus familiares y seguidores al compartir un mensaje lleno de esperanza y fortaleza en medio de su lucha contra el cáncer (ver video adjunto).



Entre lágrimas, habló sobre su batalla contra esta enfermedad y expresó su firme determinación de seguir adelante.



“Alon, Karen y toda mi familia saben que los amo con todo mi corazón y saben que voy a seguir luchando hasta donde Dios me dé fuerzas”, aseguró.



Con una actitud positiva y llena de fe, Solís demuestra ser una mujer inspiradora que no se rinde ante las adversidades. A pesar de los retos, sigue enfocada en cumplir sus sueños.



“En un inicio me diagnosticaron con cáncer en el colon. Así como lo comentó Alonso, fue un milagro en mi vida. Después de eso me hicieron una cirugía, me fui recuperando poco a poco y seguí en control hasta la fecha. Ahorita, los resultados no son lo que esperábamos, pero siempre con la fe puesta en Dios y acá estaremos hasta que así lo quiera”, expresó Andrea con gran valentía.



Ella también destacó la cercanía con sus hermanos y el apoyo incondicional que Alonso le ha brindado en este proceso.



La historia de Andrea es un recordatorio de la importancia de la fe, el amor familiar y la perseverancia en los momentos más difíciles.