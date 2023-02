Gustavo Peláez: “No me quita el sueño caer mal”

28 de febrero de 2023, 17:09 PM

“Hace algún tiempo, yo perdía mi rato tratando de ver cómo podría hacer para no caerle mal a alguna gente, pero hay gente que está ahí escribiendo porque necesitan tener una razón de vida ese día y si ese motivo es que yo les responda, lo hago con mucho gusto”, contó el colombiano.

Peláez asegura que “caer mal” no es algo que le quite el sueño; además, considera que tiene la libertad de responder los mensajes que considere pertinentes y es algo que seguirá haciendo mientras la vida se lo permita. El comunicador dice que respeta a los colegas que no lo hacen, pero para él es importante, de alguna manera, la interacción con el público.