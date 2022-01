Greivin Morgan sobre Pietra Verdi: “El daño colateral que tuve fue muy grande”

El modelo Greivin Morgan habló con De Boca en Boca sobre la polémica en la que se vio envuelto debido a sus inversiones digitales con la empresa brasileña Pietra Verdi.



Muchas personas y medios de comunicación señalaron al exparticipante de “Dancing with the Stars” como líder de la organización y uno de los responsables de la estafa.

“A esta empresa nunca la promoví en mis redes, yo sabía que era algo momentáneo, pero en este país, desgraciadamente, cuesta ser figura pública cuando la prensa te agarra y hace con vos lo que le da la gana; entonces fue muy doloroso, pero todo pasa por algo, se aprendió la lección”, comentó Morgan.

¿Perdió dinero?

“Sí claro, sí. Yo nunca había estado en las manos de un estafador, es que el perfil del estafador es increíble. Yo me burlaba de la gente que la llaman desde las cárceles y las estafan y ya no pienso burlarme más, porque te envuelven y cuando usted se da cuenta dio plata y ¿qué es esto? Fue muy difícil no creerle a este señor, Marcio Guindani, todo lo que prometía; entonces al inicio invertí poquito, luego hice inversiones más grandes y, ya cuando esto se cae, quedé afectado económicamente”, señaló el modelo.

Asegura que manejó este negocio riesgoso en un perfil bajo y solo lo compartió con sus amigos y familiares.

“Me di cuenta de que la prensa en este país hace lo que le da la gana. Por tu posición de figura pública se aprovecha de eso para vender su asqueroso amarillismo, el daño colateral que tuve fue muy grande”, agregó.

Producto de estos señalamientos de ser “cómplice” de Pietra Verdi, Morgan dice que perdió muchos trabajos y su imagen se vio manchada.

“Perdí muchos trabajos, perdí muchas cosas, ver a mi familia afectada, a mi novia, fue muy fuerte y todo por la prensa”, finalizó.

Greivin Morgan asegura que él es una víctima más de toda la situación y lo único que queda es aprender de lo ocurrido.

Repase la nota completa en el video adjunto.