Greivin Morgan mostró por primera vez el rostro de su bebé: “Nuestra negrita Sahel”

El modelo Greivin Morgan sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotos del rostro de su bebé, imágenes que rápidamente conquistaron las redes sociales por la ternura y dulzura que transmiten.



Semanas atrás, Greivin había mencionado que prefería no mostrar el rostro de su hijo debido a que “hay mucha maldad en redes sociales”, aunque aseguró que en algún momento lo haría.



Finalmente, cumplió su palabra y sus seguidores reaccionaron con cariño y mensajes positivos.



El modelo acompañó las fotografías con un emotivo mensaje: “Nuestra negrita Sahel Morgan Montero. En este día tan especial celebrando el día la cultura afro costarricense, feliz día a toda mi gente llena de sabor, alegría, color, estilo y carisma”, expresó Greivin.



Las imágenes no solo reflejan la felicidad del modelo en su nueva faceta como papá, sino también un momento especial que sus fanáticos estaban esperando con ansias.



