Glenda Peraza: "Estoy con la menopausia"

Glenda Peraza es de esas ticas que gozan mucho en pantalla y, a carcajadas, contó a De Boca en Boca que la visitó la menopausia.

“Me dice el ginecólogo: 'es la primera vez en 30 años que alguien me dice gracias que tengo menopausia' (…) Me siento como cuando le viene la regla uno; gracias a Dios, aquí tengo quién me chinee”, expresó, mientras veía a su esposo Byron Garita.

Peraza contó cómo él y su hija, Kianny Berry, la están apoyando en este nuevo proceso.

Durante la entrevista, el fisioterapeuta se mostró muy enamorado y resaltó algunas cualidades que caracterizan a su esposa.

Vea más detalles en el video adjunto.