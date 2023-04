Ginnés Rodríguez vuelve a Informe 11: “Si estoy aquí de pie es porque Dios me tiene agarrada"

“Si hoy estoy aquí de pie y dando la mejor cara no es mérito mío, es porque Dios me tiene agarrada, no tengo otra explicación. Hay días en que estoy de pie, días que gateo, días que me arrastro; me encantaría decir que hay una fórmula, pero trato de hacer lo mejor todos los días.

"Confío en que el tiempo y el amor se encargarán de darme las herramientas y la luz para salir adelante, por mí y mi familia”, comentó Rodríguez.