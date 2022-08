Ginnés Rodríguez: “Gerardo es mi compañero de vida”

Por De Boca en Boca Redacción | 11 de agosto de 2022, 15:55 PM

Por Adison González.



La periodista Ginnés Rodríguez y su esposo, Gerardo Zamora, se han ganado el corazón de miles de personas al demostrar que, con amor, paciencia y oración, un tumor no los quiebra como familia.

Desde hace tres años, Zamora ha luchado contra un tumor que lo ha llevado siete veces al quirófano y a radioterapia en dos ocasiones. Para la presentadora de televisión, su cónyuge es un gran hombre y el amor de su vida, su equipo para disfrutar más de la salud junto a sus dos hijos.

“Gerardo es mi compañero de vida. Tenemos una aventura para las buenas y para las malas, yo en esta vida no tengo cómo pagarle a 'Gera' porque me he sentido profundamente amada”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Gerardo sostiene que Ginnés es la persona que siempre soñó, quien ha estado presente físicamente y con sus oraciones.

El comunicador lleva tres años luchando contra un meningioma (tumor primario del Sistema Nervioso Central) que le sacrificó uno de sus ojos, pero hace unos días compartió que, “por fin, el TAC (Tomografía Axial Computarizada) y la resonancia, salieron limpios”.