Folclorista Emeterio Viales tiene 15 días internado

El querido folclorista y humorista costarricense Emeterio Viales, conocido por su participación en el programa radial Manicomio de la Risa de Radio Omega, se encuentra estable tras permanecer 15 días internado en el Hospital Raúl Blanco Cervantes, en San José.

“Estoy ya muy bien. Vine acá por complicaciones porque uno es un ‘carajillo’”, dijo entre risas, con ese humor que no lo abandona ni en el hospital.

A sus 78 años, Emeterio explicó que le realizaron un cateterismo, un examen en el que los médicos introducen un tubito muy delgado por una arteria para revisar cómo está el corazón.

“Me hicieron estudios del corazón y faltan más exámenes”, comentó.

También le practicarán un TAC de tórax, que es una radiografía más detallada del pecho para revisar pulmones y la zona del corazón con mayor precisión.

​

Lejos de mostrarse preocupado, el humorista aseguró que ha sido bien atendido. “Nos han tratado a las mil maravillas”, afirmó.

Y agregó con picardía: “Aquí paso en un puro vacilón con los compañeros y con el personal médico porque atienden a los adultos de una forma especial”.

Incluso bromeó con la alimentación del centro médico: “La comida es tan sabrosa que uno quisiera traerse a la familia a comer”.

Con fe intacta, Emeterio también dijo: “Yo le pedí a Dios que me diera salud y todo ha salido bien. Me cambiaron algunas pastillas que estaba tomando y eso es bueno”.

Por ahora, continuará en observación mientras completan los estudios pendientes, pero estable, agradecido y con el mismo espíritu alegre que lo ha acompañado durante años en la cultura popular costarricense.