Expresidentes llegaron a acompañar a Miguel Ángel Rodríguez en la despedida de Lorena Clare

La despedida de Lorena Clare Facio, exprimera dama de la República y ciudadana de honor de Costa Rica, reunió a expresidentes, figuras públicas y ciudadanos que resaltaron su legado social, su calidad humana y su ejemplo de vida, marcado por la entrega y la resiliencia.

Durante las honras fúnebres, la expresidenta Laura Chinchilla señaló que Clare será recordada como una mujer que dejó una profunda huella en el país, no solo por su rol institucional, sino por su compromiso con diversas causas sociales.

“ No solamente doña Lorena merece que la acompañemos hoy (...) sino también porque le tenemos una gran estima a don Miguel Ángel y a toda su familia ”, expresó.

Chinchilla agregó que la noticia se recibe con dolor, aunque reconoció el proceso que enfrentó la exprimera dama.

​“Claro, con tristeza, como la tomamos cada vez que parte una persona querida (...) ella dio una batalla muy prolongada y era justo que de alguna manera descansara”.

Además, indicó que, aunque su relación no fue cercana en lo personal, sí hubo una conexión a través de su labor pública.

​“Me fui identificando mucho con las causas que ella avanzó, fue una gran mujer que dejó una gran huella en el país”.

Por su parte, el expresidente Óscar Arias Sánchez destacó su amistad con Miguel Ángel Rodríguez y el motivo de su presencia en la despedida.

​"Soy muy amigo de Miguel Ángel y (...) quería acompañar a la familia y esa es la razón por la cual estoy aquí”, afirmó.

Arias también resaltó el papel de Clare como primera dama: “Fue una primera dama muy dedicada, comprometida con varias obras de índole social”.

Asimismo, subrayó su fortaleza al escribir sus memorias pese a su condición de salud: “Sacó el rato a pesar de estar enferma con un cáncer terminal para escribir ese libro”.

En tanto, el expresidente Rafael Ángel Calderón recordó a la pareja como un ejemplo de vida en común y compromiso.

​“Ellos tenían 63 años de casados y era una mujer extraordinaria”, señaló.

Calderón añadió que el país pierde a una figura clave en el ámbito social: “El país ha perdido a alguien que se entregó sin reservarse, con todo cariño, especialmente por los más necesitados”.

También hizo énfasis en la importancia del acompañamiento a la familia más allá del momento inmediato.

​“A veces la compañía se necesita conforme pasan los días (...) nosotros mantenemos una relación muy cercana con los dos desde hace más de 40 años”.

Lorena Clare Facio es recordada por su impulso a programas sociales durante su paso como primera dama (1998-2002), su lucha contra el cáncer, su fortaleza personal y su historia de vida marcada por el amor y el servicio.

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