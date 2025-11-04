Exparticipante de NUE, Jafet Jerez, es víctima de robo durante su viaje por Europa

La cantante costarricense y exparticipante de Nace una Estrella, Jafet Jerez, se encuentra disfrutando de un viaje por Europa; sin embargo, lo que comenzó como una experiencia soñada se convirtió en un trago amargo tras ser víctima de la delincuencia.



Jafet había compartido en redes sociales momentos inolvidables desde ciudades como Roma y destinos en España, mostrando su emoción por conocer nuevos lugares. Pero este miércoles reveló a través de sus historias que sufrió un robo que la dejó muy afectada.



“Me robaron doscientos dólares, como cien mil colones. Mis tarjetas, cédula y licencia. No me robaron el celular ni el pasaporte”, contó la artista.



A pesar del susto y la pérdida de documentos y dinero, la cantante agradeció que no pasó a más y que conserva lo indispensable para continuar su viaje.



