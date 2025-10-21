Exparticipante de ‘Nace una Estrella’ reduce su cintura con procedimiento estético

La exparticipante del programa Nace una Estrella (NUE), Karen Box, compartió con sus seguidores que decidió someterse a varios procedimientos estéticos para transformar su figura y sentirse mejor consigo misma.

​“Hola, chiquillos de 'De boca en boca'. Por aquí me pillaron en mis masajes de control porque sí, me hice un arreglito... bueno, no uno, un arreglotote”, expresó (ver video adjunto en la portada).

Box detalló que se realizó cinco procedimientos: una lipo 360, una abdominoplastia, un corsé abdominal, una liposucción en las axilas y una remodelación costal, procedimiento que implica fracturar las costillas para reducir la cintura, en su caso, ocho centímetros.



La artista aclaró que el dinero obtenido como premio en el programa televisivo sigue intacto, desmintiendo rumores de que lo usó para costear las cirugías.

​ “Jamás, la platica del premio ahí la tengo”, aseguró.

Asimismo, envió un mensaje a quienes la critican o difunden comentarios negativos sobre ella: “Nada, envidiosos o envidiosas… ya hay muchas que queremos hacernos estos arreglitos, más después de ser mamás”.



Karen también reconoció que el proceso de recuperación ha sido complejo y doloroso, pero afirma sentirse cada vez más fuerte.

​"Ustedes pensarán que estoy loca, pero quise aprovechar y hacérmelo todo de una vez. Ha sido un proceso difícil, pero aquí vamos, ya casi al cien", terminó.



