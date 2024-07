Ex ‘A todo dar’, Catalina Rivera, prefiere hombres menores para “absorber toda esa juventud”

Catalina Rivera, la conocida exmodelo de A todo dar, ha sido siempre una figura pública que llama la atención, no solo por su carisma y belleza, sino también por sus declaraciones sinceras.

En una entrevista con el programa De Boca en Boca, Rivera compartió sus pensamientos sobre su atracción hacia los hombres jóvenes: reveló que ha recibido numerosas propuestas de pretendientes menores que ella, esto debido a que hace un tiempo confirmó que el “colágeno” le gustaba.



“Hubo varias ofertas y ¿quién es uno para negarse a las mieles del amor? Yo estuve revisando, me gustan chiquillos, pero no tan chiquillos, 28 es un número muy lindo, pero de ahí para abajo, yo siento que es abuso”, expresó Rivera.



Catalina enfatizó que, para ella, disfrutar de la vida es primordial, que el amor debe llegar de manera natural, sin forzarlo, y que la edad no es impedimento.



“Para divertirse, claro, qué rico pasarla bien y absorber toda esa juventud, sería hermoso”, comentó con una sonrisa.



Además, la modelo dejó claro que no está cerrada a la posibilidad de enamorarse y que está abierta a recibir a alguien especial en su vida.



“Claro que sí, tengo que entrar a la vida seria, tengo que madurar en algún momento de mi vida”, manifestó Rivera, evidenciando su disposición a establecer una relación más seria en el futuro.



En cuanto a las características de su pareja ideal, señaló que le gustaría que fuera una persona libre, trabajadora, amante de los viajes, deportista y, preferiblemente, con hijos.



Finalmente, la exmodelo de A todo dar destacó que disfruta ser sincera y compartir sus experiencias y conocimientos con quienes la rodean, reafirmando su autenticidad y cercanía con el público.