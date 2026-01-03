EN VIVO
“Estamos tranquilos”: Jair Cruz habla desde Venezuela tras tensión política

El locutor y su pareja están de vacaciones en el país suramericano. La madrugada de este sábado se registraron acciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

Por Adison González 3 de enero de 2026, 8:33 AM

Tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, luego de que Estados Unidos anunciara acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, el locutor Jair Cruz y su pareja, Isabel González, confirmaron que se encuentran bien y fuera de peligro.

La pareja, que se encuentra de vacaciones en el país sudamericano visitando a la familia de González, utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores ante la preocupación generada por la situación.

Cruz explicó que, pese al impacto de las noticias, se mantienen resguardados y atentos a la información oficial.

“Desde hace varios días estamos en Venezuela disfrutando con la familia de Isa y esta madrugada nos despertó no solo lo que despertó a Venezuela, sino al mundo entero. Lo más importante ante todo esto es mantenernos tranquilos”, expresó el locutor.

El comunicador agregó que permanecen unidos como familia y siguiendo de cerca el desarrollo de los hechos.

Por su parte, Isabel González agradeció los mensajes de apoyo y dejó claro que su situación es estable.

“Estamos tranquilos en casa y pendientes de lo que va a pasar, pero todo bien”, afirmó.

