“Estamos tranquilos”: Jair Cruz habla desde Venezuela tras tensión política

Tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, luego de que Estados Unidos anunciara acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, el locutor Jair Cruz y su pareja, Isabel González, confirmaron que se encuentran bien y fuera de peligro.



La pareja, que se encuentra de vacaciones en el país sudamericano visitando a la familia de González, utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores ante la preocupación generada por la situación.



Cruz explicó que, pese al impacto de las noticias, se mantienen resguardados y atentos a la información oficial.

​“Desde hace varios días estamos en Venezuela disfrutando con la familia de Isa y esta madrugada nos despertó no solo lo que despertó a Venezuela, sino al mundo entero. Lo más importante ante todo esto es mantenernos tranquilos”, expresó el locutor.

El comunicador agregó que permanecen unidos como familia y siguiendo de cerca el desarrollo de los hechos.



Por su parte, Isabel González agradeció los mensajes de apoyo y dejó claro que su situación es estable.