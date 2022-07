¿Está 'Only Fans' en los planes de Melissa Mora?

Melissa Mora retomó su carrera artística con varios conciertos dentro y fuera del país; además, sigue comercializando su marca de pantalones.



Con 800 mil seguidores en Instagram y 200 mil más en Facebook, la cantante y empresaria podría generar muy buenas ganancias en la aplicación Only Fans; sin embargo, dice que vender contenido no es algo que tenga pensado.

“Yo hago una foto media desnuda o en lencería porque a mí me gusta; pero ya vender contenido sexual, no. Sé que me ven como una 'sex symbol', no es lo que a mí me gusta, no veo que 'Only Fans' sea para mí”, aseguró la ramonense.