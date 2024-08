Ericka Morera sobre críticas: “Del cuerpo de otra persona no se habla”

La periodista y modelo Ericka Morera responde a las críticas que ha recibido sobre su cuerpo: dejó claro que no le afectan y que prefiere enfocarse en lo positivo de la vida.



“Del cuerpo de otra persona no se habla”, afirmó la comunicadora.



Morera explicó que, aunque los seres humanos tienen sentimientos, llega un momento en el que se aprende a lidiar con las críticas y a concentrarse en lo que verdaderamente importa.



“Somos humanos y, obviamente, hay sentimientos; pero creo que llega un momento donde se sabe lidiar con esto y se le presta atención a lo que realmente se merece”, aseguró.



En un mensaje final, Ericka instó a las personas a no enfocarse en las críticas y a disfrutar de la vida junto a sus seres queridos. “Al final, nunca le va a caer bien a todo el mundo”, concluyó.