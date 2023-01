Eric Rojas: "Me dicen que soy el Piqué de Costa Rica"

Eric Rojas, expareja de la modelo Marcela Negrini, habló después de las declaraciones en las que ella mencionó que habría sufrido infidelidades, incluso hasta llegar a ver a su ex en la cama con otra mujer.



El dermatólogo fue contundente al decir que no se trataba de él. "Primero, quiero aclarar: hablan de que es doctor y el único exnovio así soy yo, por dicha no fue de mi parte y ella lo puede aclarar. Esa historia me la contó a mí también de un ex suyo, ya me han llegado mensajes donde me dicen que soy un cochino y uno debe aclarar las cosas y, por lo menos, decir que no fui yo", apuntó Rojas.



En la respuesta a las palabras de Negrini, el doctor añadió que "en redes sociales y mensajes me han empezado a decir que qué siento de ser el Piqué de Costa Rica. Lo de nosotros no fue nada parecido y hay que cerrar capítulos".



El especialista en Dermatología también se refirió al uso de la imagen de Marcela en sus redes sociales y mencionó que tendría hasta un permiso firmado.



Usted puede enterarse con detalle de todo lo que respondió Rojas en el video adjunto.