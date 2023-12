¿Elena Correa volvió con Carlos Rodríguez? Ella misma responde

"En materia de pensión alimentaria se puede archivar el expediente y acabar el proceso. Pero en el caso de violencia doméstica sí es más complicado, porque hay medidas de protección, en el sentido de que Elena no puede perturbar, insultar ni molestar a don Carlos, y él es quien indica si se siente molestado o no. Entonces, para levantar esas medidas (que vencen en abril del 2024), don Carlos tendría que someterse a una valoración psicológica y que la Corte lo analice y dictamine que él toma la decisión de manera libre y voluntaria y que no hay problema que se levanten las medidas. Y en el tema Penal, que es lo más grave, podría haber un acuerdo donde haya un desistimiento de las demandas y ahí se podrían archivar todos los procesos”, agregó el abogado.