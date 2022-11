Elena Correa se defiende de las críticas tras incursionar en la música

Por De Boca en Boca Redacción | 17 de noviembre de 2022, 19:00 PM

Fue Miss Costa Rica en el 2017, concursó en el Miss Universo ese año en Las Vegas.Se casó hace tres años con el empresario Carlos Rodríguez y tras cerrar un emprendimiento de belleza por efectos de pandemia, vuelve a la carrera pero ahora en una faceta muy diferente: la de cantante.



Elena Correa sigue sorprendiendo y tras lanzarse como artista en agosto de este año, el pasado 12 de noviembre lanzó su segundo tema, el primero original y de su autoría: “No soy mala, soy buena”.



Correa, quien se encuentra promocionando esta canción en lo que son sus primeros pasos en la música, comentó que siempre está en el ojo de la crítica en Costa Rica (todas por redes sociales) ya sea por incursionar como cantante o por temas de su relación sentimental.



“Desde que inicié en esto estoy rodeada de críticas. Todo este tiempo me ha enseñado a madurar y ver las cosas como gente que habla y ya. Soy una persona que le gusta seguir sus sueños a pesar del qué dirán y eso es lo que quiero reflejar en esta canción. No solo yo paso por eso, entonces, creo que la gente se puede identificar. Me critican por todo y por nada. La canción en general habla de eso, de que la gente siempre hablará. Nosotros tenemos que hacer lo que queramos y seguir adelante”, agregó.



Por otro lado, la herediana explicó que cuenta con la asesoría en este proceso, de la profesora de música de la Universidad de Costa Rica, experimentada artista y jueza del programa de canto “Nace una Estrella” María Martha López, con amplia trayectoria en la música a nivel nacional.

